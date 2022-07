Da Juventus.com, il report dell'allenamento di oggi.La Juve sta per lasciare – momentaneamente – la California per una tappa di due giorni in Texas, dove domani sera (nella notte di mercoledì in Italia) affronterà ilnella seconda amichevole statunitense.La squadra ha lavorato presto, in mattinata, per essere pronta a partire nel primo pomeriggio: nel menu lavoro tattico pre partita, con focus sull’analisi sulle situazioni che potranno verificarsi da palla inattiva.