C'è un gran futuro per la. Anche se dovesse partire Wojciech, i bianconeri non si farebbero trovare impreparati. Come racconta Tuttosport, Tek resta una certezza e una sicurezza per la, ma "non è detto che la sua avventura juventina possa andare avanti oltre l’estate". Il motivo? Il contratto recita 2025: a Torino sta bene, ma il club dovrà fare delle scelte. Soprattutto, dovrà far cassa.Szczesny è un punto di forza, ma il suo ingaggio è uno dei più alti di tutta la rosa: circa 12 milioni lordi. Per TS, una sua cessione potrebbe fruttare una cifra attorno ai 20 milioni. Per sostituirlo, la Juve sta valutando anche la possibilità di riprendere la tradizione dei portieri azzurri: nella Nazionale Under 21 cresce Marco, che ieri era in panchina a Malta nella Nazionale maggiore con Meret da vice Donnarumma. A prescindere, resterebbe Mattia Perin. Intanto, il portiere della Cremonese, di proprietà dell’Atalanta e in prestito fino a giugno, resta nel radar bianconero.