Come scrive La Gazzetta dello Sport, la corsa dellaa Franckè come un gioco a incastri: una sorta di "tre per uno", dove i tre sono, Denise Weston. Il primo è già partito per unirsi alla Fiorentina, con cui in giornata sosterrà le visite mediche. Per arrivare al centrocampista ivoriano del, individuato come rinforzo ideale per una mediana che possa garantire un mix di corsa, potenza, inserimenti e senso del gol, Cristianoe Giovanni Manna sono quindi pronti a concentrarsi sugli altri due esuberi (lo statunitense formalmente non lo è, tanto che partirà per la tournée americana, ma comunque è da considerarsi in uscita).- Per Zakaria proseguono da settimane - ma a fuoco lento - i contatti con il, ma su di lui hanno preso informazioni anche l'e alcuni club tedeschi; la formula, sulla quale Giuntoli è irremovibile, sarebbe quella di una cessione o al massimo prestito con diritto di riscatto, mentre per quanto riguarda l'ex Schalke 04 l'obiettivo è quello di trasformare a breve gli interessi raccolti di recente tra Inghilterra, Germania e Turchia in un assegno da 25 milioni di euro. A quel punto sì, che il puzzle Kessié potrà essere terminato.