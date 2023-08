Un finale di calciomercato infuocato. Questo sembra attendere, che ha una lunga fila di corteggiatori fuori dalla sua porta. Oltre agli interessamenti dall’Inghilterra, con il Nottingham Forest in prima fila, sono emerse nuove piste, anche in Serie A. Il Bologna si è mosso circa una settimana fa, per un prestito, ma per il classe 2003 inglese negli ultimi giorni, sottolinea la Gazzetta, si è fatta sotto con insistenza anche l’Atalanta.- La proposta iniziale dei bergamaschi è sempre per un affare a titolo temporaneo, ma per ora alla Juve vogliono considerare solo offerte a titolo definitivo. Per Gasperini, Iling sarebbe una perfetta alternativa a tutta fascia sulla sinistra. Alla Continassa confidano che l’offerta nerazzurra possa essere modificata nei prossimi giorni. E occhio infine alla Salernitana.