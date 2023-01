Oggi è il giorno, il giorno in cui parte la nuova era della. A quasi due mesi dalle dimissioni del presidente Andreae di tutto il, all'Allianz Stadium si riunirà infatti l'che dovrà eleggere i cinque membri di un Consiglio di Amministrazione decisamente più snello del precedente, composto soltanto da figure tecniche, esperte di amministrazione, impresa e diritto. A partire dal nuovo "numero uno", il commercialista Gianluca, e dall'ad Maurizioentrambi uomini di fiducia di Johncosì come Diego, figura operativa di garanzia nell'ambito della finanza; ci sono poi Fioranna, esperta di conti, e l'avvocato LauraE l'inizio, come scrive Tuttosport, sarà subito in salita. Già venerdì, infatti, la Juventus sarà nelleper l'inchiesta, dopo la richiesta di revoca parziale della sentenza di assoluzione del 2022. Le battaglie su questo fronte - in cui il club è intenzionato a controbattere in maniera forte e decisa - riguardano però anche l'inchiesta dellacon l'udienza davanti al Gup Marco Picco fissata per il 27 marzo, quella dellae quella dellaFuori dalle aule di tribunale, invece, con Scanavino si cercherà di dare vita a una nuova gestione amministrativa con l'obiettivo di razionalizzare i costi mantenendo però la competitività della squadra. Oltre ad abbassare il monte ingaggi, quindi, si punterà sui giovani e si cercherà di ottimizzare ilanche trovando un nuovo sponsor di maglia, considerando che l'accordo consi concluderà nel giugno 2024. Ultima "missione", ma non per importanza, la ristrutturazione dell'area sportiva, creando un nuovo gruppo di lavoro.