Lasi ritrova oggi alla Continassa per dare il via alla missione San Siro: la sfida contro ildi domenica sera. Si parte, seppur a ranghi ridotti visto che diversi elementi della rosa sono ancora a disposizione delle rispettive selezioni e gli ultimi rientreranno solo giovedì. Si parte cona Torino, ma ancora in dubbio.Per quel che riguardo il serbo, i segnali sono positivi e l’attaccante si candida a tornare protagonista già dalla partita contro il. Per quel che riguarda Federico, le stesse parole dial Festival dello Sport – “non so come stia davvero” -, mettono in dubbio la sua presenza.Come riporta Tuttosport, la sua disponibilità o meno sarà legata alle sensazioni che arriveranno dal campo in questi giorni di lavoro. Non sono previsti ulteriori esami dopo che i precedenti hanno escluso lesioni.