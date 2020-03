1









Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus è il club in poule position per arrivare al talento del Brescia Sandro Tonali. Il giocatore è entrato da tempo nel mirino della società bianconera, che ne segue gli sviluppi sin dalla scorsa stagione, quando ancora Tonali non aveva esordito in Serie A. Così, dopo questa prima parte di stagione in cui ha conquistato i complimenti di mezza Europa, si è scatenata una vera e propria corsa per acquistarlo, con Juve e Inter in Italia, ma anche City e Atletico all'estero.