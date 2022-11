L'obiettivo didellaper gennaio resta sempre lo stesso: un laterale destro. Un vice di Juan, in sostanza, un rinforzo di spessore per consentire a Massimilianodi gestire al meglio i tanti impegni mantenendo il punto fermo della difesa a tre. L'intenzione di Federico, secondo La Gazzetta dello Sport, è quella di trovare un profilo affidabile, possibilmente in prestito o dai costi contenuti, motivo per cui la ricerca si sta allargando anche a nuove possibili piste, pur senza dimenticare i nomi di Alvaroe RickStando al quotidiano, nei giorni scorsi i bianconeri hanno voluto osservare in Nazionale Emildello, classe 2000, già seguito più volte in Serie A. E dal Belgio, intanto, sono giunti alcuni spifferi legati alla possibilità di arrivare al 31enne Thomasdelin prestito. In Spagna, invece, si è parlato di un blitz per Ivan, 18enne del Valladolid, ma sul taccuino della Juve ci sono anchedel Lione e Andrea, per il quale non è da escludere un rientro anticipato alla base.