E adesso parte la caccia al nuovo direttore sportivo, già iniziata in realtà da qualche tempo. Ecco: ora entrerà nel vivo. Secondo Gazzetta,se ne sta occupando in prima persona, in piena sintonia cone con: tra il manager e il nuovo a.d. c’è un buon feeling e grande fiducia.- Per il quotidiano, i nomi sono noti ormai da tempo. Tra tutti, piccano quelli di Ricky(Milan), Andrea(Atletico Madrid) e Cristiano(Napoli). Resta, al momento, poco probabile la soluzione interna: resiste la candidatura di Giovanni Manna, direttore sportivo della, su cui però adesso pesa parecchio la spada di Damocle del deferimento (e quindi il rischio squalifica) per il nuovo filone legato alle manovre stipendi e ai rapporti con gli agenti. Sugli altri tre, l'ostacolo arriva dai rispettivi club di appartenenza. In particolare...