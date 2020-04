Lacerca un centravanti. C’è ancora una nube sul futuro di Gonzalo, ma Fabio Paratici, CFO bianconero, ha iniziato a guardarsi attorno, per scovare il sostituto ideale del Pipita, da affiancare ae Paulo. E tutto parte da un vecchio amore, MauroIl primo nome, l’obiettivo ad oggi numero uno, è e resta quel Icardi, seguito da tempo oramai immemore. In tal senso sembra fondamentale la sponda del PSG, che dovrebbe riscattare il giocatore, attualmente a Parigi in prestito dall’Inter. Trattare con i nerazzurri sarebbe più complicato, dunque la speranza per la Juve è che Icardi venga riscattato. Poi potranno iniziare discorsi anche su eventuali contropartite, come ad esempio Alex Sandro.