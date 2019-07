Una rivoluzione pronta a essere attuata, in casa Juve. Del resto, è una delle vecchie leggi del calciomercato: prima dà, poi deve togliere. In virtù di un bilancio che va studiato e protetto dai sogni di gloria agli ordini del giorno. Khedira e Matuidi, in un centrocampo che è stato praticamente riformato con gli arrivi di Ramsey e Rabiot, sono gli unici over 30 del reparto: guarda un po' il caso, sono pure i maggiori indiziati alla cessione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se la scorsa stagione la mediana aveva un'età media di 27,8 anni, con il gallese e il francese la Juve prova a lanciarsi su 25,4 di media. A patto che escano Sami e Blaise.