Adesso, i presupposti per imbastire una trattativa sembrano esserci. Sta crescendo l'ottimismo in casa Juve sul fronte Kalidou Koulibaly, il solido difensore del Napoli individuato come possibile erede di Giorgio Chiellini con il sogno di affiancarlo a Matthijs De Ligt. Stando a La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni alla Continassa - dove ci si è iscritti all'asta per tempo, come per Dusan Vlahovic - sono arrivati segnali positivi. Innanzitutto dalla concorrenza, che appare più defilata: il Barcellona, che nei mesi scorsi aveva proposto anche uno scambio con Miralem Pjanic, deve fare i conti con il bilancio in rosso, mentre il PSG ha deciso di virare su Milan Skriniar.



Non per questo è tutto facile per la Juve, anzi: la valutazione che Aurelio De Laurentiis fa del giocatore non cambia, resta sui 40 milioni di euro, ma giusto ieri il club bianconero ne ha incassati la metà grazie al riscatto da parte dell'Atalanta di Merih Demiral, sul quale inoltre può vantare il 10% sulla futura rivendita (che potrebbe avvenire presto). Ecco perché iniziano a esserci le basi per avviare un dialogo con i campani, comunque intenzionati a fare di tutto per trattenere il senegalese. Sullo sfondo, inoltre, resta l'ipotesi scambio (anche se De Laurentiis non vorrebbe accettare contropartite), magari con Federico Gatti che i partenopei avevano seguito con interesse nel mercato di gennaio.