DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Nell'insieme delle iniziative a impatto sociale intraprese da Juventus (qui tutto su Juventus Goals), impegnata da più di dieci anni a sostegno dell'inclusione e nella lotta alle discriminazioni, fa il suo ingresso il podcast Sulla Razza – powered by Juventus, che vuole tradurre in italiano concetti ed espressioni provenienti dalla cultura angloamericana, ma che spesso si applicano alla realtà italiana: BAME, Fair skin privilege, Colourism.



Da oggi, 12 febbraio, potete ascoltare su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast il primo dei 12 episodi che andranno a comporre la prima stagione e che usciranno con una cadenza quindicinale per i prossimi sei mesi



L’idea di produrre un podcast come Sulla Razza nasce, come vi avevamo raccontato, dalla necessità di intavolare una conversazione sulla questione razziale in Italia, di farlo con un linguaggio aggiornato e in un format in cui questi termini verranno analizzati, contestualizzati e spiegati dalle tre autrici: Nadeesha Uyangoda, autrice freelance, Nathasha Fernando, docente di media e sociologia all'università di Westminster (UK), e Maria Mancuso, editor e co-speaker di S/Confini.



Siamo sicuri di usare sempre le parole giuste? Quanto è importante trovarle e conoscerle per non utilizzare un linguaggio sbagliato, prima forma di discriminazione? Nel podcast le risposte a queste domande e tante altre riflessioni su una tematica estremamente importante.