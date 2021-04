di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Se non fosse tragico, sarebbe comico. E invece per quarantadue minuti è alla stregua del dramma. Per questioni di classifica, sì. Ma anche per l'atteggiamento inspiegabile, inguardabile, francamente ingiudicabile di una squadra che ha perso evidentemente contatto con il proprio momento. Altrimenti mangerebbe l'erba, o almeno ci proverebbe.



Al quarantacinquesimo, Juve-Parma è fisso sull'1-1: al gol su punizione di Brugman (a proposito di mancanze in una stagione assurda) risponde la botta di Alex Sandro, che in area si serve e si soddisfa, sparando un mancino perfetto sotto al sette. Per il resto, da segnalare una zuccata di Bonucci e la prima 'presa di posizione' di Dybala: per una volta, la punizione sulla trequarti non va a Cristiano Ronaldo. Tu chiamali, se vuoi, piccoli segnali.



