Qualche tifoso della Juve forse si aspettava una gara facile contro il Parma penultimo in classifica, e magari una doppietta del furioso Cristiano Ronaldo. Niente di tutto questo: i bianconeri hanno avuto la meglio soltanto in rimonta, vivendo un primo tempo non esaltante, e per di più grazie a una doppietta del bomber che non ti aspetti, quell'Alex Sandro che non era mai andato a segno in questa stagione. Su Twitter e Instagram molti appassionati di calcio, dopo i due gol del brasiliano, hanno espresso il proprio stupore per il rarissimo evento: ecco i migliori "meme" pubblicati durante e dopo la partita.