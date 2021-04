Dopo la prima mezz'ora di Juve-Parma i bianconeri sono costretti a inseguire: 0-1, sta decidendo la gara una punizione di Brugman. Il centrocampista gialloblù ha segnato direttamente su calcio di punizione, facendo passare il pallone sulla testa di Cristiano Ronaldo che è l'unico giocatore in barriera a non saltare. Traiettoria imprendibile per Buffon e tanti saluti. Eppure le indicazioni del portiere ai compagni erano state chiare prima del fischio dell'arbitro: "Mi raccomando, saltiamo" sono le parole di Buffon riportate da Dazn. Ma Cristiano non lo fa, e il Parma va in vantaggio.