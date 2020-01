Cristiano Ronaldo re bianconero. Il campione portoghese ha segnato il gol numero 11 nelle ultime sette partite di Serie A. Una media gol da urlo per CR7 che ha raggiunto Platini e Bettega, anche loro arrivati a quota 7 partite consecutive in gol con la maglia bianconera. Ronaldo è ovviamente il miglior giocatore per le pagelle dei quotidiani mentre ci sono alcune insufficienze qua e là. Qualcuno mette Pjanic sotto al 6, altri Matuidi mentre per quasi tutti non è sufficiente la prova di Aaron Ramsey.



