La Juventus di Maurizio Sarri scende in campo alle 20.45 presso l'Allianz Stadium di Torino contro il Parma di Roberto D'Aversa, nel posticipo della 20esima giornata di Serie A, la prima di ritorno. Dopo una fine di 2019 non facile con la doppia sconfitta contro la Lazio in campionato e Supercoppa, i bianconeri si sono ampiamente ripresi, inaugurando il nuovo anno con due vittorie che hanno riportato Ronaldo e compagni soli in vetta alla classifica, a più due sull'Inter di Conte. Tre punti oggi fondamentali: l'Inter nel pomeriggio, alle ore 15, sarà impegnata in trasferta contro il Lecce. Gli emiliani? Stanno bene, sono una delle sorprese del campionato: settimi con tre vittorie nelle ultime cinque, sono a un punto dall'Europa League e vogliono sognare in grande. Partita speciale per Dejan Kulusevski, già di proprietà della Juve dopo l'acquisto avvenuto a dicembre, ma in prestito proprio al Parma.



DOVE VEDERLA - Juventus-Parma è trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere la gara in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, se si è in possesso di un abbonamento Sky, oppure acquistare un ticket su NOW TV. PROBABILI FORMAZIONI - Scorri nella nostra gallery per scoprire le scelte di Sarri.