Non può niente sul colpo di testa di Kornelius, un buon intervento nella ripresa toglie la palla dalla porta.Si stacca spesso per dettare il passaggio sulla destra. Tiene botta in fase difensiva.Solido come sempre, giusto un paio di sbavature.Di testa le prende tutte lui, in netta crescita.Esce per una botta al costato. (21’Sfiora il gol ma dalla sua parte Kulusevski ogni tanto sfonda.)Migliora di partita in partita, gli manca qualche inserimento in zona offensiva. Cala nella ripresaPerde qualche pallone di troppo, anche in zone calde. Sembra un po' in riserva.Corre per due, come sempre. E come sempre lascia a desiderare quando la Juven deve costruire.Sbaglia il raddoppio, più facile da fare che da sbagliare. Scavalcato dal corner del Parma che Cornelius traduce nel momentaneo pari dei crociati. (56’Allunga la squadra, non ha palle gol da sfruttare.)L’assist per Ronaldo è la cosa più bella della serata. Dopo un primo tempo un po' spento cresce a vista d’occhio. Ancora musone quando Sarri lo chiama fuori. (80').Segna nella sua settima partita consecutiva in Serie A, 11 gol in tutto. Stasera la sua doppietta risolve ogni problema alla Juve che prova una mini-fuga sull’Inter.Manca ancora la qualità che cerca per tutti i 90 minuti ma la sua Juve difende sempre alta e sulla seconda rete di Ronaldo c’è stampato sopra il suo timbro. I bianconeri però tornano a subire gol su palla inattiva. Rivedibile la gestione dei cambi, sempre offensivi anche se la Juve è avanti e il centrocampo in difficoltà. Alla fine rischia di prenderlo.Sepe 6.5; Darmian 5.5, Iacoponi 5, Bruno Alves 5.5, Gagliolo 6; Kucka 5.5, Scozzarella 6 (66’ Sprocati 5.5), Hernani 5; Kulusevski 6 (88’ Siligardi sv), Inglese 5 (44’ Cornelius 7), Kurtic 6. All. D’Aversa 6.