Dalla sera post-Atalanta a questo immediato prepartita del turno infrasettimanale di Serie A (32^ giornata) non si è parlato di altro che di SuperLega. Ora però è tempo di tornare al calcio giocato, ed eccoci dunque alla sfida dell'Allianz Stadium contro il Parma! Un match da non fallire assolutamente, contro una squadra in piena zona retrocessione. La Juventus, quarta in classifica, deve salvaguardare la qualificazione in Champions League.



JUVE-PARMA, LA MOVIOLA LIVE

FORMAZIONI UFFICIALI

Juve (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Ronaldo, Dybala.

Parma (4-3-3): Colombi; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho

Qui di seguito gli aggiornamenti in tempo reale su Juve-Parma: