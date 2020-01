L'occasione è davvero ghiotta. Ghiotta da non poterla sbagliare. Vincere per restare prima in solitaria e continuare la marcia scudetto: la Juventus di Maurizio Sarri scende in campo alle 20.45 presso l'Allianz Stadium di Torino contro il Parma di Roberto D'Aversa, nel posticipo della 20esima giornata di Serie A, la prima di ritorno. Dopo una fine di 2019 non facile con la doppia sconfitta contro la Lazio in campionato e Supercoppa, i bianconeri hanno cominciato alla grande il 2020 con due vittorie, che hanno consentito di tornare da soli in vetta alla classifica, a più due sull'Inter di Conte: per questo oggi i tre punti sono fondamentali, nella battaglia che porterà al titolo.



PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Inglese, Kurtic.