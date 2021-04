1









Il caos Superlega, sì. Ma anche un quarto posto da non farsi sfuggire. La Juventus torna in campo dopo il ko con l'Atalanta: lo fa questa sera alle 20.45 contro il Parma di Roberto D'Aversa, reduce dalla beffa subita sul campo del Cagliari.



Tre punti fondamentali, per il gruppo e per Andrea Pirlo: questa sera, infatti, può spostare tanto per il futuro prossimo dei bianconeri.



DOVE VEDERLA - Il match avrà inizio alle 20.45 e sarà trasmesso su DAZN e su tutte le piattaforme di proprietà DAZN.



LE SCELTE - Dybala, Ronaldo e Buffon. Si parte da queste certezze. Ecco il probabile 11 bianconero nella gallery dedicata.