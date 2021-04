"La solita Juve. Dai due volti e dai due tempi. Anzi: dai suoi tempi. Perché ce ne vogliono circa quaranta per rispondere al gol di Brugman, perché almeno alla ripresa in campo ci va un'altra squadra, motivata e determinata, soprattutto conscia della situazione in cui versa. All'Allianz Stadium, la Juve batte il Parma per 3-1: dopo la magia su punizione del centrocampista gialloblù, è di Alex Sandro la doppietta che ribalta una situazione drammatica. Di De Ligt, il colpo di testa che determina la vittoria bianconera". Così, ieri sera, vi abbiamo raccontato la vittoria della Juventus contro il Parma, analizzata questa mattina dai principali giornali e quotidiani sportivi italiani.



