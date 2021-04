Dopo le tante polemiche per la Superlega si torna in campo: Juve-Parma, 32a giornata di campionato. Ad arbitrare l'incontro èdella sezione di Trieste, col quale la Juventus non ha mai perso in tutti i precedenti in campionato.(insieme al Var Nasca) a causa di diversi errori. Stasera, insieme a lui ci sono i guardalinee Paganessi e Berti; il quarto uomo è Aureliano. Al Var c'è La Penna, sostenuto dall'Avar Di Iorio.- Gara corretta, nessun episodio in particolare da segnalare.- Le squadre tornato in campo e Alex Sandro ribalta la gara con la sua doppietta personale. Regolarissima la posizione del brasiliano sull'assist di Cuadrado- La prima ammonizione della gara la prende McKennie per un intevento in scivolata da dietro su Gervinho, all'altezza della trequarti del Parma.- Timide proteste del Parma per un tocco di mano di Danilo in area bianconera su cross basso di Pellè dalla sinistra, ma il pallone sbatte sul fianco del brasiliano.- Partiti!