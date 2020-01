Sarà. Insieme a lui i guardalinee Schenone e Vecchi e il quarto uomo Ghersini. Al Var ci sarà Valeri, supportato dall'Avar Tegoni.93' - Fischio finale60' - Partita corretta senza episodi particolari da segnalare.30' - Il pallone colpisce l'arbitro che interrompe l'azione della Juve con Dybala lanciato in porta. Decisione corretta, ecco cosa dice il regolamento: "Sino ad oggi ogni deviazione involontaria dell'arbitro veniva considerata “neutra”, come se non fosse avvenuta. Con la nuova regola, se la palla colpisce l’arbitro, il gioco verrà sempre interrotto e si riprenderà con una rimessa in gioco dell’arbitro oppure con palla al portiere se il pallone ha colpito l’arbitro all’interno dell’area di rigore".17' - Contrasto Rabiot-Gagliolo col centrocampista della Juve che resta a terra, ma l'intervento era entro i limiti, giusto non estrarre il giallo.6' - Contatto Ronaldo-Gagliolo al centro dell'area gialloblù: il difensore si prende un bel rischio con una manata a CR7 ma l'arbitro lascia proseguire.1' - Partiti!