La Juventus è pronta ad abbracciare Dejan Kulusevski. Sì, a luglio, quando finirà il suo periodo in prestito al Parma, ma anche domani sera, quando alle 20.45 sarà ospite con i ducali proprio all'Allianz Stadium. Un colpo per il futuro, quello dello svedese classe 2000, che già nel presente può mettersi in mostra davanti ai suoi nuovi tifosi. Come riporta Il Corriere dello Sport, Kulu ha messo in mostra tanto del suo potenziale in questa stagione: più che i numeri di gol (4) e assist (7), ci sono altri dati che mettono in mostra la sua duttilità. Kulusevski, infatti, perde più palloni dei suoi pari-ruolo (15.11 contro 9.97), ma è anche quello che ne recupera di più (5.68 contro una media di 4.31). Ancora però, dove stupisce è per il numero di azioni che crea: Kulusevski salta l'uomo (9.95 contro 0.96 dribbling a partita) e mette i compagni in porta (2.21 contro 1.08 occasioni create), con un efficienza offensiva che arriva al 55%, superiore al 44% di media per i trequartisti esterni della Serie A.