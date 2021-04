Tra i commenti dei tifosi della Juventus sui social dopo la vittoria contro il Parma ce n'è uno speciale. Non tanto per il testo, tweet in questo caso, quanto per chi l'ha scritto: "Questa è la squadra" è il messaggio di Gustavo Dybala, fratello di Paulo e felice di rivedere La Joya protagonista. Senza gol stavolta, ma counque titolare e in campo per quasi tutta la partita fino all'ingresso in campo di Alvaro Morata al minuto 86. Un tweet che arriva dall'Argentina e smuove l'ambiente Juve.