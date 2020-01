La Juventus ospita stasera il Parma per confermare quanto di buono fatto vedere in questo 2020: solo vittorie per i bianconeri di Sarri, che avrà ancora a disposizione Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha una striscia aperta di sei partite consecutivamente a segno e con il Parma proverà ad allungarla. Confermata, invece, la presenza di Coccolo come giovane aggiunto alla prima squadra: il centrale sta scaldando il posto per Giorgio Chiellini, con Rugani che ha rimpiazzato momentaneamente Demiral nelle gerarchie difensive.



I CONVOCATI - Szczesny, De Ligt, Pjanic, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Pjaca, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Pinsoglio, Bernardeschi, Coccolo, Buffon.