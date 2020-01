Your browser does not support iframes.

Tutto pronto all'Allianz Stadium: la Juve torna in campo contro il Parma, alle 20.45 il calcio d'inizio di una delle gare più sentite e più importanti dell'ultimo periodo. I bianconeri proveranno a scappare in cima alla classifica: con l'Inter bloccata a Lecce sull'1-1, le lunghezze di distanza in caso di vittoria potrebbero diventare ben quattro. Ecco perché è così sentita, ecco perché c'è così attesa e pathos per questa partita: ha già l'aria di essere decisiva.



Tute le immagini e le emozioni del pre partita sono nella nostra gallery dedicata.