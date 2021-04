La Juventus e il Parma si affronteranno fra nemmeno un'ora all'Allianz Stadium per questo turno infrasettimanale in Serie A (per la precisione, si tratta della 32^ giornata).

Qui di seguito le scelte di formazione dei due allenatori:

JUVE (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Ronaldo, Dybala. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Ramsey, Morata, Rabiot, Bernardeschi, Frabotta, Kulusevski, Felix Correia. All. Pirlo

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. A disp: Sepe, Rinaldi, Karamoh, Cornelius, Sohm, Hernani, MIhaila, Dierckx, Brunetta, C. Traore, D. Camara, Busi. All. D'Aversa