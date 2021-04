Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo si sono parlati tanto nel riscaldamento prepartita all'Allianz Stadium, in occasione della sfida tra Juventus e Parma. Sia col pallone che non. Infatti i due, che oggi partono titolari nell'attacco bianconero, e in questa stagione non è accaduto tanto spesso, si sono scambiati molto la palla e hanno parlato parecchio delle posizioni esatte da tenere in campo. Inoltre, sono rimasti ad allenarsi sui calci di punizione. Prove tecniche di intesa tra le due stelle offensive per tornare a far grande la Juve.