Contro il, in quella disgraziatissima serata di, il pallone calciato da Sergio Oliveira gli era passato sotto le gambe per spegnersi alle spalle di Szczesny. Ieri seraha visto invece sfilarlo sopra la testa dopo essere partito dal piede di: così il calcio di punizione dell'uruguaiano ha aperto le marcature in, al 25’ minuto. La postura - ancora una volta non corretta - del fenomeno portoghese in barriera è stata presa di mira sui social: fotomontaggi e paragoni ironici (oltre che commenti furibondi ) si sono sprecati nelle ultime ore su Twitter e Instagram. Ecco una raccolta dei più divertenti.