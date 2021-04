La Juventus riceve il Parma all'Allianz Stadium in un clima pesantemente condizionato dal progetto SuperLega, promosso in particolar modo dal presidente Andrea Agnelli qua in Italia, naufragato nell'arco di appena 48 ore. Non stupisce quindi vedere i presidenti delle due squadre a stretto colloquio prima del match. Agnelli ha infatti parlato per diversi minuti con Kyle Krause, l'imprenditore americano che ha rilevato il Parma all'inizio della scorsa stagione. Juve e Parma hanno in comune il talento bianconero Hans Nicolussi, ma è facile pensare che i due abbiano discusso animatamente della SuperLega.