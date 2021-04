Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, la Juventus deve subito rialzare la testa per non perdere il treno Champions. Domani l’occasione, alle 20.45 contro il Parma, penultimo in classifica. L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 32ª giornata di campionato



Juventus – Parma mercoledì ore 20.45

Giacomelli

Paganessi – Berti

Iv: Aureliano

Var: La Penna

Avar: Di Iorio