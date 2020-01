Domenica 19 gennaio alle ore 20.45 la Juventus ospiterà il Parma all'Allianz Stadium per inaugurare il girone di ritorno, così, inizia la vendita dei biglietti: si parte con i Member, come si legge dal comunicato della società: "Dalle ore 10:00 di oggi, mercoledì 8 gennaio, è cominciata la fase di vendita riservata ai Member in occasione della sfida contro la squadra emiliana. Per questa partita sono previste tariffe speciali per gli Juventus Member, applicabili nelle fasi di vendita riservata. Le fasi sono le seguenti: Dalle 10:00 alle 23:59 di mercoledì 8 gennaio solo J1897. Dalle 10:00 alle 23:59 di giovedì 9 gennaio estesa anche ai B&W"