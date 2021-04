"Alex Sandro ha realizzato la sua prima doppietta con la Juventus e in generale la sua prima doppietta in un campionato professionistico in carriera: tanti gol oggi quanti nelle sue precedenti 115 partite contando tutte le competizioni. Inaspettato."

Questo dato Opta ci conferma la portata per certi versi eccezionale di un gol (addirittura due in una sola partita) di Alex Sandro, decisivo stasera nel ribaltare il Parma. Ma gli avversari della Juve erano passati in vantaggio con la punizione di Gaston Brugman, anche lui alla prima rete in questo campionato: addirittura, l'unica rete di Brugman in Serie A prima di oggi era stato con la maglia del Pescara in una sconfitta per 6-2 con la Lazio nella stagione 2016-17. Infine il 3-1 bianconero è stato opera di Matthijs De Ligt: pure lui, manco a dirlo, primo gol in questa stagione. L'ultima volta che aveva segnato era l'estate scorsa, nel match poi perso con l'Udinese.