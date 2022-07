Torna a parlare Rafaeladopo l'operazione che ha portato il difensore Matthjisal Bayern Monaco. L'agente ha infatti rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha affrontato anche altri temi di mercato.- '. Si poteva fare solo se tutte le componenti fossero state contente. Così è stato'.- 'Ha scelto la Lazio per il rapporto con i tifosi, per la maglia, per il rapporto con il presidente, per il centro sportivo. Il suo cuore gli ha detto di andare a Roma ed il presidente Lotito ha fatto tutto. Tutto lui, ha veramente voluto vincere questa partita e questa gara per il bene della Lazio. Faccio questo lavoro da 22 anni, un giocatore appassionato come Romagnoli non l’ho mai visto'.