Intervenuto a 7Gold Lucianoha commentato la situazione della. Queste le sue parole:"Il vero problema della Juventus per come la vedo io, non è l'allenatore e nemmeno i giocatori. Vedrete he quando recupereranno gli infortunati la squadra si riprenderà a farà molto bene. Il vero problema è la condizione fisica. La Juventus regge solo un tempo poi va in difficoltà. A tal riguardo la sosta potrebbe essere importante per recuperare una buona condizione fisica".