Ai microfoni di Sky Sport,, ex calciatore (anche della Juve), oggi procuratore: "Io sono juventino, adesso. La verità è che quando ero allastavo bene: i tifosi si ricordano ancora di me, è un grande piacere, sono contento di aver indossato la maglietta bianconera".- "Secondo me loro possono arrivare quarti, la verità è che non stanno vivendo un buon momento, ma con il ritorno di Allegri e giocatori comela Juve può farcela".- "La Champions League non è facile vincerla: ilha grandi nomi, grande talento, ma anche le altre squadre. Secondo me è difficile quest'anno, ma loro hanno la squadra per raggiungere la finale".