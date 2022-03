Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore bianconero Alessio Tacchinardi ha parlato del momento della Juve. Ecco il suo pensiero: "Decifrarla a volte non è facile. A volte la vedi in difficoltà, ma gli mancano tanti elementi. Con la Samp mi è piaciuta, ho visto una squadra viva, tonica, pronta ed emozionata per l'appuntamento Champions, che sa che vale molto. Morata mi dà la sensazione che abbia bisogno di sentirsi importante. Se davanti ha giocatori di personalità sparisce, senza pressioni dà qualcosa in più. Lo confermerei, è un ragazzo a posto, è importante. Basta non chiedergli trenta gol perché non è quel tipo di attaccante".