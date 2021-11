è stato il capitano della Nazionale campione del mondo e, nella sua lunga carriera, ha vestito maglie importanti anche a livello di club, in Italia e all'estero. Inha giocato anche con la: un'esperienza di un paio d'anni, interrotta da. Poi il ritorno nella stagione 2009-10. Tanto è bastato per comprendere la filosofia bianconera, per vederne da vicino il dna.E parlando della lotta scudetto di quest'anno, ai microfoni del Corriere dello Sport, l'ex bianconero ha dichiarato che c'è dentro anche la: "Non è mai fuori. Ha la vittoria nel suo dna., magari soffrono ma non mollano mai, stanno sul pezzo epoi si trasforma in garanzia".Per quel che riguarda il suo futuro in, invece, ha spiegato di avere avuto "qualche offerta dall’America ma ho dovuto rinunciare. Preferisco aspettare eventualmente una possibilità europea., e però di voglia ne ho tanta e oziare alla lunga rischia di stancarmi".