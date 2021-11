Salvatore Cozzolino, piccolo azionista della, ha parlato a Radio Punto Nuovo del momento della società e delle critiche adurante l'Assemblea degli Azionisti: "La juventinità? Nel 1974 ero a Torino, vidi Juve-Bologna, ero bambino ed è nato l'amore per i colori bianconeri. La Juve quest'anno non è competitiva, si tratta di un anno di transizione e saranno poste le base per il futuro".- "Sono stato uno di quelli che ha stigmatizzato i suoi comportamenti, quando si fa il dirigente bisogna mantenere un contegno diverso da quando si è giocatori. Le intemperanze di dirigenti credo che siano all'ordine del giorno e sono un brutto esempio per tutte le squadre. Bisogna recepire lo stile della società"- "Le norme prevedono la possibilità che i club possano scambiare tra loro giocatori con valutazioni empiriche. Si tratta di un’area grigia e non definibile. Per questo tutte le inchieste che sono state fatte su questo tema si sono concluse con un nulla di fatto. Per la Juventus e per il Napoli."