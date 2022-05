L'agente di Fabio Miretti Giovanni Branchini è stato intervistato oggi da Rai Gr Parlamento. Queste le sue parole:



AGENTE MIRETTI - "Miretti sta dimostrando una grande maturità. Ha dietro di sé una famiglia con i piedi per terra e tutto questo ci fa ben sperare: mantenendo questo atteggiamento umile, speriamo tutti che possa diventare un campioncino perché il calcio italiano ora più che mai ne ha estremamente bisogno". CALCIOMERCATO - "I grandi protagonisti del prossimo calciomercato saranno sicuramente Mbappé e Haaland. Entrambi dovrebbero cambiare maglia ma i giochi non sono totalmente definiti. Certo, se lo faranno si scatenerà un effetto domino. Oggi si dice che Mbappé andrà al Real Madrid e Haaland al Manchester City, ma c’è qualche ostacolo. Per il francese pare che la mamma abbia chiesto una commissione esorbitante, mentre Haaland vorrebbe la certezza che Guardiola resti oltre l’estate del 2023, quando scade il suo attuale contratto. Per questo il norvegese avrebbe chiesto la possibilità di svincolarsi se Guardiola dovesse andar via tra un anno dal City, una condizione ostativa per il suo trasferimento a Manchester".