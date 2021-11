, ex centrocampista della Juventus e campione del mondo nel 2006, ai microfoni della Stampa ha parlato del suo passato in bianconero: "La Juve è stata una tappa fondamentale della mia esperienza calcistica. Quest’anno è partita male, e mi dispiace moltissimo: dopo la lunga esperienza consono stati abbandonati presto i progettie si è voluto tornare al passato con risultati per ora non ottimali".Camoranesi ha aggiunto che ", devono stringersi tutti insieme nello spogliatoio attorno al mister perché le difficoltà non si superano mai da soli., in campionato bisogna resistere perché, ne sono certo, se a gennaio i bianconeri si ritroveranno a sei o sette punti dalla prima, nulla è precluso, neppure lo scudetto".Sui rapporti con i compagni del passato, ha concluso dicendo che "in questi giorni ho rivisto con grandissimo piacere, conmi sento spesso al pari di. E poi c’è, un vero amico. Per costruire qualcosa di importante la Juve di oggi dovrebbe fare come la nostra:".