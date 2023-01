Intervenuta ai microfoni di 90° Minuto, l'allenatrice della Nazionale femminile Milena Bartolini ha commentato il momento delicato che sta vivendo la Juventus.'È chiaro che è un momento di difficoltà per la Juve, tutti bisogna mettersi in discussione. Parlo dei giocatori, ma anche dell’allenatore. Serve sentire il senso di appartenenza, il capire dove ci si trova. Chi non si sente pronto ad affrontare le difficoltà in questo momento deve stare fuori'.