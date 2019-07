Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus dal '96 al '01, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, su quello che potrebbe essere il futuro migliore per Mauro Icardi, sostenendo come l'ambiente bianconero potrebbe essere troppo distante dal giocatore argentno: "La Juventus potrebbe essere interessata, ma il contorno di Icardi non è adatto al contesto bianconero. Al Napoli invece troverebbe l'ambiente ideale e sarebbe il bomber che manca agli azzurri".