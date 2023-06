Il primo colpo la Juve lo ha messo a segno con Milik, per cui è stata trovata l'intesa definita con il Marsiglia e a breve ci sarà l'ufficialità della permanenza in bianconero.che si sta avvicinando a grandi passi. Il terzino classe 2000 dell'Empoli è destinato a colmare le lacune sulla fascia sinistra. Con l'entourage del giocatore c'è una base di accordo già da alcune settimane mentre è in via di definizione quello con il club toscano.La formula dell'operazione dovrebbe essere unda quanto riporta Tuttosport. Nei discorsi tra le due società difficile possa entrare Fazzini, che l'Empoli vuole far crescere in casa almeno per un'altra stagione mentre diversa è la situazione di Filippo Ranocchia. Il centrocampista della Juve potrebbe fare il percorso inverso con una formula analoga (prestito con obbligo).