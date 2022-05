Questa sera a Parigi non sarà soltanto Liverpool-Real Madrid ma sarà un importante trampolino in vista del mercato. Non a caso Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, ha inviato un suo stretto collaboratore all'ombra della Tour Eiffel. Come riferisce Tuttosport. I nomi caldi sono due: Angel Di Maria e Paul Pogba.



DI MARIA - C'è ottimismo. Il Fideo vuole chiudere la sua carriera con un'esperienza in Serie A e per la Juventus di Massimiliano Allegri sarebbe il nome ideale per regalare esperienza a quesa rosa. L'argentino dovrebbe occupare lo slot lasciato libero da Paulo Dybala, che sembra essere promesso sposo dell'Inter, Il giocatore però vorrebbe un accordo annuale e a cifre molto elevate, in linea con quelle attualmente percepite, tra i 7 e gli 8 milioni. La Juventus potrebbe accontentarlo ma offrendogli un contratto biennale in modo da usufruire delle agevolazioni del decreto crescita.



POGBA - Discorso diverso quello per Paul Pogba. Il polpo è si libererà a zero dal Manchester United così come successo nel 2012. Proprio come dieci anni fa la volontà di Paul è quella di andare all'ombra della Mole, città dove è cresciuto e dove ha messo in mostra tutte le sue doti. Resta ancora però da capire quale sarà il futuro di Zinedine Zidane che ieri ad un evento Adidas è stato acclamato dai parigini e quindi per Pogba l'insidia potrebbe essere quella di farsi allenare dal suo idolo da bambino. Anche se per il momento la Juve sembra in netto vantaggio.