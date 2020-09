Il 13 settembre 2000 andava in scena l'atto iniziale di una Champions League che, otto mesi dopo, si sarebbe conclusa con una vittoria del Bayern Monaco a San Siro con il Valencia ai rigori. In quella serata di fine estate la Juventus di mister Ancelotti fece visita all'Amburgo. Il risultato fu uno dei più folli di sempre in un match europeo dei bianconeri: vantaggio Tudor, pareggio Yeboah, doppietta di Pippo Inzaghi, gol di Mahdavikia e rigore trasformato dal portiere Butt per il 3 pari; negli ultimi minuti, sorpasso tedesco con Niko Kovac e 4-4 siglato in extremis dal dischetto da Inzaghi (tripletta che valse solo un pareggio, dunque).