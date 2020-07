Una partita sofferta e difficile, contro una delle squadre più in forma in Serie A e non solo. Juventus-Atalanta finisce 2-2, con Cristiano Ronaldo che risponde per ben due volte, freddissimo, su rigore, ai gol di Zapata e Malinovskyi. Un punto importante in ottica scudetto, che permette ai bianconeri di allungare a +8 sulla Lazio, reduce dalla sconfitta odierna contro il Sassuolo, la terza in tre giornate consecutive.



Tante le reazioni sui social dei giocatori della Juventus, che hanno suonato la carica in vista del prossimo impegno, contro la squadra di De Zerbi. “Continuiamo a combattere fino alla fine” scrive Cristiano Ronaldo, rincara la dose il suo compagno di reparto Dybala: “Dura partita, ma un passo avanti”



